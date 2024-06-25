Üye Girişi
Haberler

Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 635 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda düzenlediği operasyonda 635 kilogram esrar cinsi uyuşturucuya el koydu. Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir tırı x-Ray taramasına sevk etti ve detaylı arama sonucunda yasal yük içine gizlenmiş 635 kilogram esrar ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda düzenlediği operasyonda 635 kilogram esrar cinsi uyuşturucuya el koydu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir tırı şüpheli olarak değerlendirdi.

x-Ray taramasına sevk edilen araçta şüpheli yoğunluk belirlendi.

Narkotik dedektör köpeklerin de kullanıldığı detaylı arama neticesinde, yasal yük içine gizlenmiş brüt ağırlığı 635 kilogram olan esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdürülüyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü Ticaret Bakanlığı Edirne Güvenlik Uyuşturucu Operasyon Politika Ekonomi Güncel Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

 AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

 Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

 HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar

HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title