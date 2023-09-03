Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 21 Milyon Liralık Kaçak Oto Parçaları Ele Geçirildi

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir TIR'da yapılan incelemede, 21 milyon 347 bin lira değerinde, 5 bin 338 adet kaçak oto parçası bulundu.

Kapıkule'de TIR'da 21 milyon lira değerinde kaçak oto parçası ele geçirildi

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir TIR'da 21 milyon 347 bin lira değerinde, 5 bin 338 adet kaçak oto parçası ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri risk analiz çalışmaları çerçevesinde Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısına gelen TIR'a incelemeye aldı. TIR, sürücüsünün şüpheli hareketleri üzerine x-ray taramasına sevk edildi. Yapılan tarama işlemi esnasında şüpheli yoğunluklar olduğunu tespit eden ekipler, fiziki arama işlemi için TIR'ı arama hangarına aldı. Aramalarda, 5 bin 338 adet kaçak oto parçası ele geçirildi. Parçaların piyasa değerinin toplam 21 milyon 347 bin lira olduğu tespit edildi. Olayla ilgili Edirne Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı.