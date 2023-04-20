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Kapıkule'de kaçak elektronik sigara ve oto yedek parçası ele geçirildi

Kapıkule'de kaçak elektronik sigara ve oto yedek parçası ele geçirildi

Ekonomi Haberleri

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda düzenlenen operasyonda 11 bin 400 kaçak elektronik sigara ve 335 oto yedek parçası ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda düzenlenen operasyonda 11 bin 400 kaçak elektronik sigara ve 335 oto yedek parçası ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'ye giriş yapmak üzere gümrük noktasına gelen bir tır şüpheli olarak değerlendirildi. Söz konusu araç, gümrük tescil işlemlerinin ardından x-ray taramasına yönlendirildi.

Dorsesinde şüpheli yoğunluk tespit edilen araç, hangara alınarak fiziki aramaya tabi tutuldu.

Operasyonda, beyan edilen eşya listesinde bulunmayan toplam 11 bin 400 elektronik sigara, 305 oto far modülü ve 30 oto araç şarj dinamosu ele geçirildi.

Kaçak eşyanın piyasa değerinin 7 milyon 100 bin lira olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi

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