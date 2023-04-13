Kapıköy Gümrük Kapısı'nda araba koltuğuna emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Kapıköy Gümrük Kapısı'nda araba koltuklarına emdirilmiş 9,5 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucuya el konuldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıköy Gümrük Sahası'na gelen araçları risk kriterleri çerçevesinde değerlendirip incelemeye alan ekipler, İran'dan gelen araçlardan birini şüpheli olarak değerlendirerek incelemeye aldı.

Ekiplerin x-ray taramasına sevk ettiği aracın tarama görüntülerinde ön ve arka koltuklarda şüpheli yoğunlukların tespit edilmesi üzerine, araç detaylı arama için narkotik köpekler eşliğinde arama hangarına alındı.

Narkotik dedektör köpeklerin araca ait koltuklara tepki vermesi üzerine koltukların kılıflarını kaldıran ekiplerce, koltuk süngerlerinde emdirilme yoluyla gizlenmeye çalışılan 9,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili Van Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılırken, iki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.