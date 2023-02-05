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Kapıköy Gümrük Kapısı'nda 7 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Ekonomi Haberleri

Kapıköy Gümrük Kapısı'nda 7 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Türkiye'ye giriş yapmak üzere Van ilinde bulunan Kapıköy Gümrük Kapısı'na gelen bir aracın ön bölümüne gizlenmiş vaziyette 7 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Türkiye'ye giriş yapmak üzere Van ilinde bulunan Kapıköy Gümrük Kapısı'na gelen bir aracın ön bölümüne gizlenmiş vaziyette 7 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi.

Yabancı uyruklu şahıs idaresindeki araç Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıköy Gümrük sahasına geldiğinde Gümrük Muhafaza ekiplerinin risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında riskli görülerek x-ray cihazına sevk edildi. Yapılan taramada aracın ön bölümünün iç kısmında şüpheli yoğunluk olduğu görüldü. Bunun üzerine ekipler aracı detaylı aramak üzere arama hangarına aldı ve şüpheli yoğunluk görülen zulalı bölgeden videoskop cihazı marifetiyle görüntü alınarak söz konusu bölgeye paketler yerleştirildiği tespit edildi.

Paketlerin konumu itibarıyla başka şekilde çıkarılma imkanı bulunmadığından aracın direksiyon ve torpido kısmı sökülerek şüpheli bölgeye ulaşıldı. Söz konusu bölgede özel bir düzenek içerisine doldurulmuş 16 adet paket tek tek çıkarıldı. Paketlerin içindeki maddelerden alınan numunenin uyuşturucu madde test cihazıyla yapılan analiz neticesinde maddenin metamfetamin olduğu tespit edildi. Toplam 7 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucuya ekiplerce el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma Van Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdürülüyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye Kapıköy Van Ekonomi Haberler

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