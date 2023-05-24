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Kapasite kullanım oranı mayısta yüzde 76 seviyesinde gerçekleşti

Kapasite kullanım oranı mayısta yüzde 76 seviyesinde gerçekleşti

Ekonomi Haberleri

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), mayısta bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 76 seviyesine çıktı.

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), mayısta bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 76 seviyesine çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.743 iş yeri tarafından mayıs ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, mayısta bir önceki aya kıyasla 0,6 puan artarak yüzde 76'ya yükseldi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) bir önceki aya göre 0,7 puan artışla yüzde 76,3 oldu.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):

Aylar20222023
Ocak77,675,3
Şubat76,675,2
Mart77,373,5
Nisan77,875,4
Mayıs78,076
Haziran77,6

Temmuz78,2

Ağustos76,7

Eylül77,4

Ekim76,9

Kasım75,9

Aralık76,5

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Kaynak: AA / Murat Aslan - Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB Ekonomi Haberler

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