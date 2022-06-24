Kapasite kullanım oranı haziranda yüzde 77,6 seviyesinde gerçekleşti
AA - Murat Aslan - Ekonomi
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İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), haziranda bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 77,6 seviyesine geriledi.
İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), haziranda bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 77,6 seviyesine geriledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.771 iş yeri tarafından haziran ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.
Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, haziranda bir önceki aya kıyasla 0,4 puan azalarak yüzde 77,6'ya indi.
Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) bir önceki aya göre 0,6 puan düşüşle yüzde 77,5 oldu.
Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):
|Aylar
|2020
|2021
|2022
|Ocak
|75,5
|75,4
|77,6
|Şubat
|76
|74,9
|76,6
|Mart
|75,3
|74,7
|77,3
|Nisan
|61,6
|75,9
|77,8
|Mayıs
|62,6
|75,3
|78,0
|Haziran
|66
|76,6
|77,6
|Temmuz
|70,7
|76,7
|Ağustos
|73,3
|77,1
|Eylül
|74,6
|78,1
|Ekim
|75,4
|78
|Kasım
|75,8
|78,1
|Aralık
|75,6
|78,7
AA / Murat Aslan - Ekonomi
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