Kapasite kullanım oranı haziranda yüzde 77,6 seviyesinde gerçekleşti - Haberler

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Kapasite kullanım oranı haziranda yüzde 77,6 seviyesinde gerçekleşti

AA - Murat Aslan - Ekonomi
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Kapasite kullanım oranı haziranda yüzde 77,6 seviyesinde gerçekleşti

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), haziranda bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 77,6 seviyesine geriledi.

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), haziranda bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 77,6 seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.771 iş yeri tarafından haziran ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, haziranda bir önceki aya kıyasla 0,4 puan azalarak yüzde 77,6'ya indi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) bir önceki aya göre 0,6 puan düşüşle yüzde 77,5 oldu.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):

Aylar202020212022
Ocak75,575,477,6
Şubat7674,976,6
Mart75,374,777,3
Nisan61,675,977,8
Mayıs62,675,378,0
Haziran6676,677,6
Temmuz70,776,7

Ağustos73,377,1

Eylül74,678,1

Ekim75,478

Kasım75,878,1

Aralık75,678,7

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AA / Murat Aslan - Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB Ekonomi Haberler

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