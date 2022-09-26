Tcmb: Kapasite Kullanım Oranı Eylül'de 0,7 Puan Arttarak Yüzde 77,3 Oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 77,3 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 77,3 oldu.

Merkez Bankası, eylül ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 744 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak hazırlanan kapasite kullanım oranlarını açıkladı. Buna göre, imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 77,4 oldu.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 77,3 oldu.