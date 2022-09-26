Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tcmb: Kapasite Kullanım Oranı Eylül'de 0,7 Puan Arttarak Yüzde 77,3 Oldu

Ekonomi Haberleri

Tcmb: Kapasite Kullanım Oranı Eylül'de 0,7 Puan Arttarak Yüzde 77,3 Oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 77,3 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 77,3 oldu.

Merkez Bankası, eylül ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 744 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak hazırlanan kapasite kullanım oranlarını açıkladı. Buna göre, imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 77,4 oldu.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 77,3 oldu.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Kaynak: ANKA / Ekonomi

Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title