İmalat sanayi kapasite kullanım oranı 1,5 puan azaldı Ekonomi Haberleri İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 1,5 puan azalarak yüzde 76,7 seviyesinde gerçekleşti. İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 1,5 puan azalarak yüzde 76,7 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı verisini açıkladı. Bu göre, imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 1,5 puan azalarak yüzde 76,7 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 1,5 puan azalarak yüzde 76,6 seviyesinde gerçekleşti. 2022 yılı Ağustos ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 754 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB Ekonomi Haberler

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