Kapalıçarşı'da Altın ve Yabancı Para Birimlerinin Fiyat Değişimleri
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türlerinin ve serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında fiyatları ve haftalık değişim oranları açıklandı. Külçe altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarında önemli artışlar gözlemlendi.
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:
|TL
|Yatırım Aracı Adı
|2024 Sonu Fiyatı
|Geçen Hafta Sonu Fiyatı
|Bu Hafta Sonu Fiyatı
|Haftalık Değişim (%)
|2024 Sonuna Göre Değişim (%)
|Külçe Altın
|2.975,00
|4.537,48
|4.768,93
|5,10
|60,30
|Cumhuriyet
|20.180,00
|30.651,00
|32.202,00
|5,06
|59,57
|ABD Doları
|35,3580
|41,1510
|41,2550
|0,25
|16,68
|Avro
|36,7510
|48,0231
|48,5110
|1,02
|32,00
|İngiliz Sterlini
|44,3080
|55,4280
|55,9390
|0,92
|26,25
|İsviçre Frangı
|39,0410
|51,3760
|51,7630
|0,75
|32,59
Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi