Kapalıçarşı'da Altın ve Yabancı Para Birimlerinin Fiyat Değişimleri

Güncelleme:
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türlerinin ve serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında fiyatları ve haftalık değişim oranları açıklandı. Külçe altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarında önemli artışlar gözlemlendi.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

Yatırım Aracı Adı2024 Sonu FiyatıGeçen Hafta Sonu FiyatıBu Hafta Sonu FiyatıHaftalık Değişim (%)2024 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın2.975,004.537,484.768,935,1060,30
Cumhuriyet20.180,0030.651,0032.202,005,0659,57
ABD Doları35,358041,151041,25500,2516,68
Avro36,751048,023148,51101,0232,00
İngiliz Sterlini44,308055,428055,93900,9226,25
İsviçre Frangı39,041051,376051,76300,7532,59
Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
