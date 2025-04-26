Kapalıçarşı'da Altın ve Döviz Fiyatlarındaki Haftalık Değişimler
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ve serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin Türkiye Lirası (TL) bazında fiyatları, geçen hafta ve bu hafta sonu itibarıyla değişim oranları karşılaştırıldı.
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:
(Sürecek)
|TL
|Yatırım Aracı Adı
|2024 Sonu Fiyatı
|Geçen Hafta Sonu Fiyatı
|Bu Hafta Sonu Fiyatı
|Haftalık Değişim (%)
|2024 Sonuna Göre Değişim (%)
|Külçe Altın
|2.975,00
|4.068,00
|4.055,00
|-0,32
|36,30
|Cumhuriyet
|20.180,00
|27.506,00
|27.420,00
|-0,31
|35,88
|ABD Doları
|35,3580
|38,1770
|38,4230
|0,64
|8,67
|Avro
|36,7510
|43,6300
|43,7160
|0,20
|18,95
|İngiliz Sterlini
|44,3080
|50,8400
|51,2300
|0,77
|15,62
|İsviçre Frangı
|39,0410
|46,5900
|46,3400
|-0,54
|18,70
Kaynak: AA / Emirhan Yılmaz - Ekonomi