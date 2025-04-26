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Kapalıçarşı'da Altın ve Döviz Fiyatlarındaki Haftalık Değişimler

Kapalıçarşı'da Altın ve Döviz Fiyatlarındaki Haftalık Değişimler
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Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ve serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin Türkiye Lirası (TL) bazında fiyatları, geçen hafta ve bu hafta sonu itibarıyla değişim oranları karşılaştırıldı.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL

Yatırım Aracı Adı2024 Sonu FiyatıGeçen Hafta Sonu FiyatıBu Hafta Sonu FiyatıHaftalık Değişim (%)2024 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın2.975,004.068,004.055,00-0,3236,30
Cumhuriyet20.180,0027.506,0027.420,00-0,3135,88
ABD Doları35,358038,177038,42300,648,67
Avro36,751043,630043,71600,2018,95
İngiliz Sterlini44,308050,840051,23000,7715,62
İsviçre Frangı39,041046,590046,3400-0,5418,70
(Sürecek)

Kaynak: AA / Emirhan Yılmaz - Ekonomi
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