Kapalıçarşı'da Altın ve Döviz Fiyatlarındaki Değişim
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ve bazı yabancı para birimlerinin fiyatları, haftalık ve geçmiş yıl sonu ile karşılaştırıldığında değişim oranları belirlendi. Külçe altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarında düşüş görülürken, ABD Doları ve Avro'da ise küçük değişimler yaşandı.
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:
(Sürecek)
|TL
|Yatırım Aracı Adı
|2024 Sonu Fiyatı
|Geçen Hafta Sonu Fiyatı
|Bu Hafta Sonu Fiyatı
|Haftalık Değişim (%)
|2024 Sonuna Göre Değişim (%)
|Külçe Altın
|2.975,00
|5.760,00
|5.540,00
|-3,82
|86,22
|Cumhuriyet
|20.180,00
|38.842,00
|37.368,00
|-3,79
|85,17
|ABD Doları
|35,3580
|41,9530
|41,9680
|0,04
|18,69
|Avro
|36,7510
|49,0060
|48,8479
|-0,32
|32,92
|İngiliz Sterlini
|44,3080
|56,2850
|56,0327
|-0,45
|26,46
|İsviçre Frangı
|39,0410
|53,0580
|52,8377
|-0,42
|35,34
Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi