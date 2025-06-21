Kapalıçarşı'da Altın ve Döviz Fiyatlarında Geçen Haftaya Göre Değişimler
Kapalıçarşı'daki altın türleri ve bazı yabancı dövizlerin TL bazında fiyatları incelendi. Haftalık değişim oranları ve geçen yıl sonuna göre değişim yüzdeleri paylaşıldı.
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:
(Sürecek)
|TL
|Yatırım Aracı Adı
|2024 Sonu Fiyatı
|Geçen Hafta Sonu Fiyatı
|Bu Hafta Sonu Fiyatı
|Haftalık Değişim (%)
|2024 Sonuna Göre Değişim (%)
|Külçe Altın
|2.975,00
|4.350,00
|4.296,00
|-1,24
|44,40
|Cumhuriyet
|20.180,00
|29.400,00
|29.033,00
|-1,25
|43,87
|ABD Doları
|35,3580
|39,4380
|39,6680
|0,58
|12,19
|Avro
|36,7510
|45,5370
|45,7470
|0,46
|24,48
|İngiliz Sterlini
|44,3080
|53,5300
|53,5700
|0,07
|20,90
|İsviçre Frangı
|39,0410
|48,6320
|48,6000
|-0,07
|24,48
Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi