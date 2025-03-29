Kapalıçarşı'da Altın ve Döviz Fiyatlarında Değişim
Kapalıçarşı'da işlem gören altın ve bazı yabancı para birimlerinin TL bazında fiyatları ile haftalık değişim oranları açıklandı. Külçe altın ve Cumhuriyet altın fiyatları artış gösterirken, ABD Doları ve Avro'da hafif düşüşler kaydedildi.
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:
(Sürecek)
|TL
|Yatırım Aracı Adı
|2024 Sonu Fiyatı
|Geçen Hafta Sonu Fiyatı
|Bu Hafta Sonu Fiyatı
|Haftalık Değişim (%)
|2024 Sonuna Göre Değişim (%)
|Külçe Altın
|2.975,00
|3.671,00
|3.750,00
|2,15
|26,05
|Cumhuriyet
|20.180,00
|24.846,00
|25.375,00
|2,13
|25,74
|ABD Doları
|35,3580
|38,0130
|38,0100
|-0,01
|7,50
|Avro
|36,7510
|41,3460
|41,1260
|-0,53
|11,90
|İngiliz Sterlini
|44,3080
|49,1600
|49,2700
|0,22
|11,20
|İsviçre Frangı
|39,0410
|43,1000
|43,1100
|0,02
|10,42
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Kaynak: AA / Emirhan Yılmaz - Ekonomi