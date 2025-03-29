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Kapalıçarşı'da Altın ve Döviz Fiyatlarında Değişim

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Kapalıçarşı'da işlem gören altın ve bazı yabancı para birimlerinin TL bazında fiyatları ile haftalık değişim oranları açıklandı. Külçe altın ve Cumhuriyet altın fiyatları artış gösterirken, ABD Doları ve Avro'da hafif düşüşler kaydedildi.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL
Yatırım Aracı Adı2024 Sonu FiyatıGeçen Hafta Sonu FiyatıBu Hafta Sonu FiyatıHaftalık Değişim (%)2024 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın2.975,003.671,003.750,002,1526,05
Cumhuriyet20.180,0024.846,0025.375,002,1325,74
ABD Doları35,358038,013038,0100-0,017,50
Avro36,751041,346041,1260-0,5311,90
İngiliz Sterlini44,308049,160049,27000,2211,20
İsviçre Frangı39,041043,100043,11000,0210,42
(Sürecek)

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Kaynak: AA / Emirhan Yılmaz - Ekonomi
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