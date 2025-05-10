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Kapalıçarşı'da Altın ve Döviz Fiyatları: Haftalık Değişimler

Kapalıçarşı'da Altın ve Döviz Fiyatları: Haftalık Değişimler
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Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ve yabancı dövizlerin fiyatları, geçen hafta sonu ve bu hafta sonu itibarıyla incelendi. Külçe altın ve Cumhuriyet altınının fiyatlarında artış gözlemlenirken, ABD Doları'nın haftalık değişimi ise oldukça düşük kaldı.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL

Yatırım Aracı Adı2024 Sonu FiyatıGeçen Hafta Sonu FiyatıBu Hafta Sonu FiyatıHaftalık Değişim (%)2024 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın2.975,004.040,004.150,002,7239,50
Cumhuriyet20.180,0027.320,0028.055,002,6939,02
ABD Doları35,358038,555038,74500,499,58
Avro36,751043,873043,7070-0,3818,93
İngiliz Sterlini44,308051,470051,56000,1716,37
İsviçre Frangı39,041046,770046,78000,0219,82
(Sürecek)

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
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