Kapalıçarşı'da Altın ve Döviz Fiyatları: Haftalık Değişimler
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ve yabancı dövizlerin fiyatları, geçen hafta sonu ve bu hafta sonu itibarıyla incelendi. Külçe altın ve Cumhuriyet altınının fiyatlarında artış gözlemlenirken, ABD Doları'nın haftalık değişimi ise oldukça düşük kaldı.
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:
(Sürecek)
|TL
|Yatırım Aracı Adı
|2024 Sonu Fiyatı
|Geçen Hafta Sonu Fiyatı
|Bu Hafta Sonu Fiyatı
|Haftalık Değişim (%)
|2024 Sonuna Göre Değişim (%)
|Külçe Altın
|2.975,00
|4.040,00
|4.150,00
|2,72
|39,50
|Cumhuriyet
|20.180,00
|27.320,00
|28.055,00
|2,69
|39,02
|ABD Doları
|35,3580
|38,5550
|38,7450
|0,49
|9,58
|Avro
|36,7510
|43,8730
|43,7070
|-0,38
|18,93
|İngiliz Sterlini
|44,3080
|51,4700
|51,5600
|0,17
|16,37
|İsviçre Frangı
|39,0410
|46,7700
|46,7800
|0,02
|19,82
Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi