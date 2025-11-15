Kapalıçarşı'da Altın ve Dolar Fiyatlarındaki Son Değişiklikler
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada döviz kurlarının hafta sonu fiyatları ve yıllık değişim oranları açıklandı. Altın fiyatlarında önemli artışlar gözlemlenirken, döviz kurlarında da değişiklikler oldu.
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:
(Sürecek)
|TL
|Yatırım Aracı Adı
|2024 Sonu Fiyatı
|Geçen Hafta Sonu Fiyatı
|Bu Hafta Sonu Fiyatı
|Haftalık Değişim (%)
|2024 Sonuna Göre Değişim (%)
|Külçe Altın
|2.975,00
|5.427,28
|5.519,00
|1,69
|85,51
|Cumhuriyet
|20.180,00
|36.612,00
|37.227,00
|1,68
|84,47
|ABD Doları
|35,3580
|42,21
|42,3320
|0,28
|19,72
|Avro
|36,7510
|48,92
|49,3040
|0,80
|34,16
|İngiliz Sterlini
|44,3080
|55,51
|55,7690
|0,47
|25,87
|İsviçre Frangı
|39,0410
|52,52
|53,6560
|2,17
|37,44
Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi