Kapalıçarşı'da Altın ve Dolar Fiyatlarında Değişim

Kapalıçarşı'da Altın ve Dolar Fiyatlarında Değişim
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Kapalıçarşı'da işlem gören altın çeşitleri ve yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık ve yıllık değişim oranları açıklandı.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL

Yatırım Aracı Adı2024 Sonu FiyatıGeçen Hafta Sonu FiyatıBu Hafta Sonu FiyatıHaftalık Değişim (%)2024 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın2.975,004.150,003.964,00-4,4833,24
Cumhuriyet20.180,0028.055,0026.809,00-4,4432,85
ABD Doları35,358038,745038,82700,219,81
Avro36,751043,707043,4300-0,6318,17
İngiliz Sterlini44,308051,560051,58000,0416,41
İsviçre Frangı39,041046,780046,3700-0,8818,77
(Sürecek)

Kaynak: AA / Emine Aleyna Başoğlu - Ekonomi
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