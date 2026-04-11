Haberler

Yatırımcı rehberi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kapalıçarşı'da işlem gören altınların ve bazı yabancı para birimlerinin TL bazında fiyatları, geçen hafta sonu ile bu hafta sonu arasında değişim oranlarıyla birlikte açıklandı.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL

Yatırım Aracı Adı2025 Sonu FiyatıGeçen Hafta Sonu FiyatıBu Hafta Sonu FiyatıHaftalık Değişim (%)2025 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın6.002,006.705,006.858,002,2814,26
Cumhuriyet40.464,0045.173,5046.198,602,2714,17
ABD Doları42,809044,592044,65900,154,32
Avro50,232051,543052,41501,694,35
İngiliz Sterlini57,885059,065060,18001,893,96
İsviçre Frangı54,289055,955056,81801,544,66
(Sürecek)

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

