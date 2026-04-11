Yatırımcı rehberi

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL Yatırım Aracı Adı 2025 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2025 Sonuna Göre Değişim (%) Külçe Altın 6.002,00 6.705,00 6.858,00 2,28 14,26 Cumhuriyet 40.464,00 45.173,50 46.198,60 2,27 14,17 ABD Doları 42,8090 44,5920 44,6590 0,15 4,32 Avro 50,2320 51,5430 52,4150 1,69 4,35 İngiliz Sterlini 57,8850 59,0650 60,1800 1,89 3,96 İsviçre Frangı 54,2890 55,9550 56,8180 1,54 4,66

