Kapalıçarşı'da Altın ve Dış Ticaret Kurları Değişimi
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada yer alan bazı yabancı para birimlerinin TL bazındaki fiyatları, geçen hafta ile bu hafta sonu arasındaki değişim oranları ve geçen yıl sonuna kıyasla artışları açıklandı.
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:
|TL
|Yatırım Aracı Adı
|2024 Sonu Fiyatı
|Geçen Hafta Sonu Fiyatı
|Bu Hafta Sonu Fiyatı
|Haftalık Değişim (%)
|2024 Sonuna Göre Değişim (%)
|Külçe Altın
|2.975,00
|5.030,00
|5.203,70
|3,45
|74,91
|Cumhuriyet
|20.180,00
|33.951,00
|35.114,79
|3,43
|74,01
|ABD Doları
|35,3580
|41,5720
|41,6880
|0,28
|17,90
|Avro
|36,7510
|48,6230
|49,0020
|0,78
|33,34
|İngiliz Sterlini
|44,3080
|55,7040
|56,2040
|0,90
|26,85
|İsviçre Frangı
|39,0410
|52,1190
|52,4210
|0,58
|34,27
Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi