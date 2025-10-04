Kapalıçarşı'da Altın ve Dış Ticaret Kurları Değişimi

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL Yatırım Aracı Adı 2024 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2024 Sonuna Göre Değişim (%) Külçe Altın 2.975,00 5.030,00 5.203,70 3,45 74,91 Cumhuriyet 20.180,00 33.951,00 35.114,79 3,43 74,01 ABD Doları 35,3580 41,5720 41,6880 0,28 17,90 Avro 36,7510 48,6230 49,0020 0,78 33,34 İngiliz Sterlini 44,3080 55,7040 56,2040 0,90 26,85 İsviçre Frangı 39,0410 52,1190 52,4210 0,58 34,27

(Sürecek)