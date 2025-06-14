Kapalıçarşı'da Altın ve Dış Para Kurlarında Fiyat Değişimleri

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan yabancı para birimlerinin TL bazında fiyatları, haftalık ve yıllık değişim oranlarıyla birlikte açıklandı.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL

Yatırım Aracı Adı2024 Sonu FiyatıGeçen Hafta Sonu FiyatıBu Hafta Sonu FiyatıHaftalık Değişim (%)2024 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın2.975,004.173,704.350,004,2246,22
Cumhuriyet20.180,0028.214,0029.400,004,2045,69
ABD Doları35,358039,219539,43800,5611,54
Avro36,751044,668645,53701,9423,91
İngiliz Sterlini44,308053,048753,53000,9120,81
İsviçre Frangı39,041047,682248,60001,9224,48
(Sürecek)

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
İran'dan İsrail'e yeni saldırı! Balistik füzeler ateşlendi, işte ilk bilanço

İran İsrail'e gece boyu balistik füze yağdırdı! İşte ilk bilanço
İran'ın gece boyu vurduğu İsrail'den ilk görüntüler! Gün ağarınca yıkımın büyüklüğü ortaya çıktı

İsrail'den ilk görüntüler! Yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
İran, İsrail'e karşı sonraki saldırı planını açıkladı

İran, İsrail'e karşı sonraki saldırı planını açıkladı
'İki yeğenimi öldürdüm' ihbarı asılsız çıktı

"İki yeğenimi öldürdüm" ihbarında bulundu! Asıl gerçek bambaşka çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
HÜDA PAR Genel Başkan Vekili Şahzade Demir'den İran yorumu: Vuran İsrail değil

Bölgeyi iyi tanıyan siyasetçiden İran yorumu: Vuran İsrail değil
Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar

Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar
Dar gelirli vatandaşın mezar tercihi de değişti

Artık mermer yok! Dar gelirli vatandaşın mezar tercihi de değişti
İranlı General Vahidi: İsrail'e yönelik operasyon gerektiği sürece devam edecek

İran'ın saldırıları sürecek mi? İran'ın general açıkladı
İsrail-İran çatışmasında Putin, Trump ile aynı çizgide buluştu

İsrail-İran çatışmasında Putin, Trump ile aynı çizgide buluştu
AK Parti Manisa için kararını verdi! Seçimde aday çıkarmayacak

AK Parti Manisa için kararını verdi! Sürpriz hamle
Fenerbahçe'den Tractor'e dostluk maçı teklifi

Fenerbahçe bu sahada maç yapacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.