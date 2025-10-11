Kapalıçarşı'da Altın ve Dış Para Birimlerinin Fiyatları
Kapalıçarşı'da işlem gören külçe altın, Cumhuriyet altını ve bazı yabancı para birimlerinin TL bazındaki fiyatları ile haftalık değişim oranları açıklandı. Külçe altın, bu hafta sonu 5.346,00 TL'den işlem gördü.
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:
|TL
|Yatırım Aracı Adı
|2024 Sonu Fiyatı
|Geçen Hafta Sonu Fiyatı
|Bu Hafta Sonu Fiyatı
|Haftalık Değişim (%)
|2024 Sonuna Göre Değişim (%)
|Külçe Altın
|2.975,00
|5.203,70
|5.346,00
|2,73
|79,70
|Cumhuriyet
|20.180,00
|35.114,79
|36.069,00
|2,72
|78,74
|ABD Doları
|35,3580
|41,6880
|41,8280
|0,34
|18,30
|Avro
|36,7510
|49,0020
|48,3750
|-1,28
|31,63
|İngiliz Sterlini
|44,3080
|56,2040
|55,5170
|-1,22
|25,30
|İsviçre Frangı
|39,0410
|52,4210
|51,9130
|-0,97
|32,97
Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi