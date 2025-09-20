Haberler

Kapalıçarşı'da Altın ve Dış Para Birimlerinin Fiyat Değişimleri

Güncelleme:
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ve bazı yabancı para birimlerinin TL bazında fiyatları, geçen hafta ve bu hafta sonu itibarıyla açıklanarak haftalık değişim oranları ile geçen yılın sonuna kıyasla gösterildi.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

Yatırım Aracı Adı2024 Sonu FiyatıGeçen Hafta Sonu FiyatıBu Hafta Sonu FiyatıHaftalık Değişim (%)2024 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın2.975,004.857,104.874,860,3763,86
Cumhuriyet20.180,0032.793,0032.912,000,3663,09
ABD Doları35,358041,368041,38000,0317,03
Avro36,751048,511048,69800,3932,51
İngiliz Sterlini44,308056,107055,8710-0,4226,10
İsviçre Frangı39,041051,917052,12300,4033,51
Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
