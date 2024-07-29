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Kapalı olan hiçbir fabrikamız yoktur

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Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri'de yaşanan olayların ardından çıkan olumsuz haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyerek, 'Kapalı olan hiçbir fabrikamız yoktur' dedi.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri'de yaşanan olayların ardından çıkan olumsuz haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyerek, "Kapalı olan hiçbir fabrikamız yoktur" dedi.

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, yaptığı açıklamada Kayseri ile ilgili çıkan mesnetsiz yorumları asla kabul etmediklerini söyleyerek, "Aslında temas etmek istemiyordum ama yeri gelmişken gündemde olan, son zamanlarda dünyanın cenneti Türkiye, Türkiye'nin cenneti Kayseri olan şehrimizde yaşadığımız elim hadise neticesinde şehrimiz hakkında çıkan bir takım olumsuz haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kapalı olan bir fabrikamız yoktur. Kaldı ki ticaretin baş şehri olan, 4 bin 500 yıllık ticari geçmişi, 100 yıllık üretim tecrübesiyle cari fazla vererek, ülke ekonomisinin kalkınmasında en büyük katkıyı veren, ülkemizin birçok yerinde yatırın yapan, girişimcileri bulunan kadim şehrimizle ilgili yapılan mesnetsiz yorumları asla kabul etmiyoruz. Bu konuda özellikle tahrik edici olaylara prim vermeyen, müthiş bir irade koyan, devletin şefkatli yüzünü göstererek olayların büyümesini engelleyen Valimiz Gökmen Çiçek'e, Emniyet Müdürümüz Atanur Aydın'a, İl Jandarma Komutanımız Hakan Dedebağı'na ve kolluk kuvvetlerimize huzurlarınızda bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Allah razı olsun" dedi.

Gülsoy, özel sektördeki bazı firmalarla ilgili çıkan olumsuz haberlere itibar edilmemesi gerektiğini söyleyerek, "Yine son zamanlarda ortaya çıkan özel sektörle ilgili, bazı firmalarımızla ilgili olumsuz haberlere itibar etmemeliyiz. Bu haberlerin hiçbir gerçekliği yoktur. Bu tür haberleri çıkaranlar ve itibar edenler bilsinler ki en büyük zararı kendileri görmektedirler. Sözlerimin sonunda bu kıymetli hazirunu yaklaşık 30 bin üyesi ile Kayseri'nin en büyük meslek örgütü olan Ticaret Odamızda ağırlamaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ömer Gülsoy Kayseri Ekonomi Güncel Haberler

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