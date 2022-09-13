Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kanlıca mantarı kilosu 100 TL'den pazardaki yerini aldı

Ekonomi Haberleri

Kanlıca mantarı kilosu 100 TL'den pazardaki yerini aldı

Bilimsel adı 'Lactarius salmonicolor' olan kanlıca mantarı Karabük'te kilosu 100 TL'den pazardaki yerini aldı.

Bilimsel adı 'Lactarius salmonicolor' olan kanlıca mantarı Karabük'te kilosu 100 TL'den pazardaki yerini aldı.

Soğuk ve yağışlı bölgelerde yetişen ve lezzeti ile sofraların vazgeçilmezi olan kanlıca mantarı Safranbolu Kıranköy'deki eski perşembe pazarında yerini aldı. Bu yıl yağışların az olması, toplanmasının zahmetli olması nedeniyle kilosu 100 TL'ye satılan mantar insan sağlığı için de önemli bir yere sahip.

Mantar satıcısı Hakkı Özer, toplamasının zahmetli olduğundan ve çok bulunmadığından dolayı fiyatının yüksek olduğunu belirterek, mantarın havaların soğuması ve yağışların artmasıyla çoğalacağı için fiyatının düşebileceğini aktardı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Safranbolu Karabük Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title