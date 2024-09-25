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Kanlıca Mantarı Fiyatında Düşüş: Kilo Başına 150 TL

Kanlıca Mantarı Fiyatında Düşüş: Kilo Başına 150 TL
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Son günlerdeki bolluk nedeniyle kanlıca mantarının kilosu, Safranbolu pazarında 250 TL'den 150 TL'ye düştü. Soğuk ve yağışlı bölgelerde yetişen bu mantar, yüksek protein ve amino asit içeriğiyle dikkat çekiyor.

Bilimsel adı 'Lactarius salmonicolor' olan kanlıca mantarı pazardaki yerini alırken, son günlerde yaşanan bolluktan dolayı da mantarın kilosu 150 TL'ye düştü.

Soğuk ve yağışlı bölgelerde yetişen ve lezzeti ile sofraların vazgeçilmezi olan kanlıca mantarı Safranbolu ilçesindeki pazar alanında yerini aldı. Toplanmasının zahmetli olması nedeniyle geçtiğimiz haftalarda kilosu 250 TL'ye satılan mantar, bu hafta bollaşınca 150 TL'ye kadar indi.

Avrupa'da özellikle İspanya, İtalya, Bulgaristan, Romanya ve Türkiye'de bol bulunan ve sevilerek tüketilen kanlıca mantarı yüksek miktarda amino asit içerirken, protein açısından önemli bir besin kaynağı olarak yer alıyor. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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