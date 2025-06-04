Kanada Merkez Bankası Faiz Oranını Sabit Tuttu

Kanada Merkez Bankası Faiz Oranını Sabit Tuttu
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Kanada Merkez Bankası, üst üste ikinci toplantısında politika faizini yüzde 2,75'te sabit tutma kararı aldı. Açıklamada, ABD'nin ticaret politikalarının belirsizliği ve Kanada ekonomisinin zayıflamasıyla ilgili uyarılar yapıldı.

NEW Kanada Merkez Bankası (BoC), üst üste ikinci toplantısında politika faizini yüzde 2,75'te sabit tuttu.

BoC'den para politikası kararlarına ilişkin açıklama yapıldı.

ABD yönetiminin tarifelere ilişkin adımlarına değinilen açıklamada, "Ticaret müzakerelerinin sonuçları son derece belirsiz, tarife oranları 2025'in başındaki seviyelerinin oldukça üzerinde ve hala yeni ticaret eylemleri tehdidi var." değerlendirmesinde bulunuldu. Açıklamada, Kanada ekonomisinin ikinci çeyrekte önemli ölçüde zayıflamasının beklendiği belirtildi.

Kanada ekonomisinin daha yumuşak olduğu ancak keskin bir şekilde zayıflamadığı, son enflasyon verilerinde de beklenmedik bir güçlülük görüldüğüne işaret edilen açıklamada, "BoC, ABD ticaret politikası ve bunun etkileri hakkında daha fazla bilgi edinirken politika faizini yüzde 2,75'te sabit tutmaya karar verdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, enflasyon üzerindeki, zayıf ekonominin aşağı yönlü ve yüksek maliyetlerin yukarı yönlü baskılarının değerlendirilmeye devam edileceği bildirildi.

"Tarifelerin etkileri belirsiz"

BoC Başkanı Tiff Macklem de faiz kararına ilişkin basın toplantısında, "ABD tarafından başlatılan ticaret çatışması, Kanada ekonomisinin karşı karşıya olduğu en büyük ters rüzgar olmaya devam ediyor." dedi.

ABD'nin çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergilerini daha da artırmasının, ABD ticaret politikasındaki öngörülemezliğin altını çizdiğini söyleyen Macklem, tarifelerin etkileri konusunda da belirsizlik olduğunu dile getirdi. Macklem, bugünkü kararlarında daha fazla bilgi edinirken politikanın değiştirilmemesi konusunda net bir fikir birliği olduğuna dikkati çekti.

Ancak politika faizinin gelecek yolu konusunda fikir ayrılıkları olduğunu kaydeden Macklem, "Üyeler, ABD'nin gümrük vergileri ve belirsizliğin devam etmesi nedeniyle ekonominin zayıflaması ve enflasyon üzerindeki maliyet baskılarının kontrol altına alınması halinde politika faizinde bir indirime ihtiyaç duyulabileceğini düşünüyor." ifadelerini kullandı.

Banka, 7 toplantı sonra faiz indirimlerine ara vermişti

Geçen yıl haziran ayında politika faizini yüzde 5'ten 4,75'e düşüren Banka, 4 yılın ardından ilk faiz indirimini gerçekleştirmişti. BoC bu adımıyla enflasyonu dizginlemek için yapılan agresif faiz artışları sonrası "G7 ülkeleri arasında politika gevşetmeye başlayan ilk merkez bankası" olmuştu. En son bu yıl mart ayında faiz indirimine giden Banka, politika faizini üst üste yedi toplantıda toplam 225 baz puan düşürmüştü.

BoC, nisan ayındaki toplantısında ise faiz indirimlerine ara vermişti.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
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