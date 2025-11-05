Haberler

Kanada Hükümeti'nden 141 Milyar Dolar Bütçe Tasarısı

Kanada hükümeti, ABD tarifelerine karşı yerli ekonomiyi güçlendirmek için 141 milyar Kanada doları harcamayı öngören bütçe tasarısını açıkladı. Maliye Bakanı Champagne, 5 yıl içinde yapılacak harcamaların desteklenmesi için tasarruflara gidileceğini belirtti.

CBC News'ün haberine göre, Maliye Bakanı François-Philippe Champagne, parlamentoda Başbakan Mark Carney hükümetinin ilk bütçe tasarısını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeleriyle başlayan "ticaret savaşı" sürerken, Champagne'in sunduğu tasarıda, 5 yılda 141 milyar Kanada doları tutarında harcanması öngörülüyor.

Bütçe tasarısıyla ABD'nin uyguladığı tarifeler nedeniyle ekonomik sıkıntılar çeken kişilerin desteklenmesi ve yerli ekonominin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Tasarıda belirtilen 141 milyar Kanada doları harcamayı dengelemek için yaklaşık 51,2 milyar Kanada doları tutarında kesinti ve tasarruflar olacak.

Öte yandan, savunma alanında 5 yılda 81 milyar Kanada doları harcama beklenirken altyapı yatırımları için 51 milyar Kanada doları ayrıldı.

Bütçe tasarısının Kanada parlamentosunda onaylanması gerekiyor.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Ekonomi
Ordu'da taş ocağında göçük: 2 işçi enkaz altında

Demirtaş'tan yeni mesaj: Milletvekilleri riskleri göze alarak İmralı'ya gitmelidir

Seçimi kazanan Zohran Mamdani: Trump beni izlediğini biliyorum, sesi aç

Lübnan basınından bomba iddia: Mısır, Türkiye'nin Gazze'de olmasına karşı çıktı

Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir

Demirtaş'tan yeni mesaj: Milletvekilleri riskleri göze alarak İmralı'ya gitmelidir

Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin İmralı çıkışına ilk yorum: Bütün taraflar dinlenmeli

Şeriatla yönetilen ülkede Cadılar Bayramı coşkusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Devrim' dedi, bütün salon ayağa kalktı

Adalet Bakanı Tunç: Selahattin Demirtaş kararı kesinleşti, mahkeme değerlendirecek

Derbi primi yatan Jhon Duran'dan flaş hareket

38 kişilik Vatikan heyeti, Papa'nın ziyareti öncesi İznik'e geldi

Victoria's Secret modeli Alessandra Ambrosio İstanbul'da

