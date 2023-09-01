Kanada Ekonomisi İkinci Çeyrekte Daraldı

Kanada ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,2 küçülme kaydetti. Konut yatırımlarındaki düşüşler ve uluslararası ihracattaki yavaşlama etkili oldu.

NEW Kanada ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,2 küçülme kaydetti.

Kanada İstatistik Kurumu, nisan-haziran dönemine ait Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.

Buna göre ülkede GSYH, bu yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 0,2 daraldı. Piyasa beklentisi ekonominin bu dönemde yüzde 1,2 büyüdüğü yönündeydi.

Söz konusu daralma, büyük ölçüde konut yatırımındaki düşüşler ve daha az stok birikiminin yanı sıra yavaşlayan uluslararası ihracat ve hane halkı harcamalarından kaynaklandı.

Analistler, Kanada ekonomisinin ılımlı bir resesyona girmiş olabileceğini belirterek, verilerin Kanada Merkez Bankası'nın gelecek hafta faiz oranlarını sabit tutacağına dair beklentileri desteklediğini söyledi.