Kanada, Çin merkezli AIIB ile çalışmalarını durdurdu

Kanada Başbakan Yardımcısı ve Finans Bakanı Chrystia Freeland, Çin merkezli Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ile çalışmalarını durdurduklarını açıkladı. Bakan Freeland, bankada çalışan bir Kanadalının istifa etmesi sonrasında kararın alındığını belirtti. AIIB Bankası ise iddiaları 'temelsiz ve hayal kırıklığı' olarak nitelendirdi.