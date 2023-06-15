Kanada, Çin merkezli AIIB ile çalışmalarını durdurdu
Ekonomi Haberleri
Kanada Başbakan Yardımcısı ve Finans Bakanı Chrystia Freeland, Çin merkezli Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ile çalışmalarını durdurduklarını açıkladı. Bakan Freeland, bankada çalışan bir Kanadalının istifa etmesi sonrasında kararın alındığını belirtti. AIIB Bankası ise iddiaları 'temelsiz ve hayal kırıklığı' olarak nitelendirdi.
AIIB Bankasında çalışan Kanadalı Bop Pickard, dün kendini vatansever bir Kanadalı olduğunu vurgulayarak bankadan istifa ettiğini sosyal medya mesajıyla duyurmuş ve "Banka, Komünist Parti üyelerinin hakimiyetinde ve aynı zamanda akla gelebilecek en zehirli kültürlerden birine sahip. AIIB üyeliğinin, ülkemin çıkarlarına hizmet ettiğine inanmıyorum" demişti.AIIB: AÇIKLAMA TEMELSİZ VE HAYALKIRIKLIĞI YARATTIAIIB ise buna karşılık, geçen yıl Mart ayından bu yana İletişim Departmanı Genel Direktörü olarak görev yapan Bob Pickard'ın istifasını kabul ettiklerini belirtip "Sayın Pickard'ın son zamanlarda kamuoyuna açıkladığı yorumları ve Banka'yı nitelendirilme şekli temelsizdir ve hayal kırıklığı yaratmaktadır" ifadelerini kullandı.'DURUMU BANKAYLA ÇALIŞAN MÜTTEFİKLERLE GÖRÜŞECEĞİZ'Gelişmelerin ardından Kanada Başbakan Yardımcısı ve Finans Bakanı Chrystia Freeland dün bakanlık sitesinden yazılı açıklamayla Kanada hükümetinin kararını duyurarak şu ifadeleri kullandı;"Bugün Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan (AIIB), Banka ile ilgili ciddi endişelerini dile getiren bir Kanada vatandaşının istifa ettiğini öğrendim.Kanada Hükümeti, Bankadaki tüm hükümet yönetimindeki faaliyetleri derhal durduracak ve ben de Finans Bakanlığına, ortaya atılan iddiaların ve Kanada'nın AIIB'ye katılımının derhal gözden geçirilmesine öncülük etmesi talimatını verdim.Kanada Hükümeti, bu konuyu Banka üyesi olan müttefiklerimiz ve ortaklarımızla da görüşecektir. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin, ortak küresel zorlukların ele alınmasında mutlaka bir rol oynamalıdır.Bununla birlikte, dünya demokrasileri, stratejik kırılganlıklarımızı otoriter rejimlerle sınırlayarak ekonomilerimizin risklerini azaltmak için çalışırken, aynı şekilde bizde bu rejimlerin dünya çapında nüfuzlarını kullanma araçları konusunda net olmalıyız.Bugün duyurmakta olduğum inceleme, hızlı bir şekilde gerçekleştirilecek ve tamamlanmasının ardından çıkacak herhangi bir sonucu göz ardı etmeyeceğim." AIIB BANKASIÇin merkezli Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB), Çin liderliğinde Asya-Pasifik bölgesinde altyapı inşasını desteklemeyi amaçlayan uluslararası bir banka olarak 2016 yılında kuruldu. Bankanın hali hazırda 106 üyesi bulunmaktadır ve gelişim bankası olarak hizmet vermektedir.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi