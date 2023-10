Kamyon Şoförleri Kontak Kapatma Eylemi Yaptı

GENÇAĞA KARAFAZLI

Burdur'da bir zincir markete çeşitli illerden yük getiren 69 kamyon şoförü, yer sorunu nedeniyle araçlarının günlerce depo olarak kullanılarak bekletildiği gerekçesiyle kontak kapatma eylemi yaptı. Market deposunun yolunu trafiğe kapatan kamyon şoförleri, 1 haftadan beri sağlıksız koşullarda araçlarında uyduklarını ifade etti.

İstanbul, Adana ve Antalya başta olmak üzere çeşitli illerden aldıkları yükleri Burdur'daki bir zincir market deposuna getiren 69 kamyon şoförü, sorumluların marketin deposunda boş yer olmadığı için kamyonlarını günlerce boşaltmayarak depo olarak kullanmasına kontak kapatarak tepki gösterdi. Bir haftadır uyarılarının dikkate alınmadığını ve araçlarının boşaltılmadığını ifade eden şoförler, marketin depo giriş yolunu trafiğe kapattılar.

ŞOFÖRLER EYLEM YAPTI JANDARMA ARACI OLDU

Şoförlerin kontak kapatma eylemi sonrası olay yerine jandarma geldi. Jandarmanın market sorumlularıyla görüşmesinin ardından şoförlere araçların en kısa süre içerisinde boşaltılacağı sözü verildi. Bunun üzerine eylemi sonlandıran şoförler, araçlarıyla kapattıkları depo yolunu trafiğe açtı.

"MUHATAP BULAMADIK EYLEM YAPTIK JANDARMAYLA MUHATAP OLDUK"

Şoförlerden Adem Uzun, şunları söyledi:

"Zincir marketlerde bu sorunları sürekli yaşıyoruz. Sahibimiz yok sahip çıkanımız yok. Market depolarına tuvalete girilecek şekli yok, yemek yok kimse bize sahip çıkmıyor, kendi hakkımızı aradık söz verdiler boşaltacaklar jandarmaya öyle dediler inşallah hızlandıracaklar. Afyon, Sakarya, Antalya, Antep Adana, İstanbul ve Rize'den gelen yaklaşık 69 araç günlerdir burada bekliyor. Burada muhatap olacağımız bir insan bulamıyoruz. Kapıdaki görevlilerin hiçbir yetkisi yok. Yetkili birisiyle görüşelim diyoruz kimse gelmiyor. Ancak biz az önce bir eylem yaptık kapıyı trafiğe kapattık, kapatınca hemen geldiler bu kez de jandarma ile yüz göz olmak zorunda kalıyoruz. Bir an önce bu sorunumuza çözüm bulunmasını istiyoruz. Bu grubun her yerinde aynı sorun var sorun olmayan yeri yok, özellikle bu grubun her yerine de tuvalet sorunu var öncelikle bu sorun çözelim çünkü insanız biz hayvan değiliz."

Bir başka şoför ise "Hiç kimsenin benim buraya gelip arabamı 3 gün bağlayamaz, hiç kimsenin böyle bir hakkı yok" diyerek tepki gösterdi.