Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamudaki yeni araç alımlarının sadece Togg'a ait olacağını duyurdu. Kamu kurum ve kuruluşlarında Togg dönemine geçilecek ve kamu görevlileri için Togg satın alınacak.

Geçtiğimiz aylardan bu yana seri üretim sürecinde olan Togg T10X, bakanlar tarafından kullanılmaya başlanmıştı. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı bu konuda yeni bir adım atılacağını söyledi. Buna göre kamudaki yeni alımlar sadece Togg'a ait olacak.

Kamuda Togg dönüşümü başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından yapılan açıklamaya göre, kamu kurum ve kuruluşlarında Togg dönemine geçilecek. Bakanlığın hedefine göre kamu görevlileri için Togg satın alınacak.

Geçtiğimiz saatlerde açıklamalarda bulunan Bakan Mehmet Şimşek, kamuya alınan otomobiller konusunda maksimum hassasiyet gösterildiğini ifade etti. Tasarruf genelgesinin değiştiğini belirten Şimşek, eldeki araçların satılacağını belirtti. Yeni alımlarda ise sadece Togg tercih edilecek.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kamuda tasarruf genelgesini güncelledik. Taşıtlar konusunda maksimum hassasiyet gösteriyoruz. Yeni araç alımında sadece Togg alınacak, eldeki araç da satılacak" ifadelerini kullandı.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise Togg için alım garantisi verdiklerini belirtmişti. Buna göre Devlet Malzeme Ofisi'nin 30 bin adet (2030'a kadar) Togg satın alacağını açıklamıştı. Ancak Bakan Şimşek'in yeni açıklamalarına göre tüm kamu araçları Togg'dan oluşacak gibi duruyor.

Şu anda kamuda 115 binden fazla (2019 verisi) binek otomobil kullanılıyor. Aşamalı şekilde satılacak bu otomobiller üzerinden kısa vadede tasarruf sağlanacak. Yeni alınacak Togg'lar ile birlikte 10-15 yıl içerisinde kamuda Togg dönüşümü tamamlanmış olacak.