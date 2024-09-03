Bursa'da İhtiyaç Sahibi Okullar Denetimli Serbestlik Kapsamında Yenileniyor

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile ihtiyaç sahibi okullar, "Kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışma" cezası alan yükümlüler tarafından yenileniyor.

Bu çerçevede Gürsu İlçesinde bulunan Atatürk İlkokulu'nda ve Yıldırım İlçesinde bulunan Şehit Jandarma Er Bahri Avcı Mesleki Eğitim Merkezi'nde boya-badana ve tadilat işleri yapıldı. Ayrıca Yıldırım İlçesi Değirmenönü İlkokulu'nda boya badana, fayans tamiratı ve temizlik işleri yapıldı.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen okullara, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından takip ve denetimi yapılan yükümlüler tarafından tadilat, boya- badana ve temizlik işleri yapıldı.

Çalışmaların sona ermesinin ardından Denetimli Serbestlik'ten sorumlu Cumhuriyet Savcısı Tuncay Sümbül, Denetimli Serbestlik Müdürü Cihat Çanak ve Milli Eğitim Müdürlüğü personeli Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Ramazan Solmaz'ı makamında ziyaret ederek verilen destek sebebiyle teşekkür edip hediye takdiminde bulundu. Görüşmede, kamu yararına ücretsiz çalışan yükümlüler tarafından yapılan çalışmaların Cumhurbaşkanlığı tasarruf genelgeleri doğrultusunda kamuya yarar sağladığı, yükümlülere topluma yararlı birey olmaları yönünde olumlu bilincin oluşmasına katkı sağladığı belirtilmiş, bundan sonrada ara tatil ve yaz tatillerinde okullara boya-badana, temizlik ve tadilat işlerinin yapılmasına karar verildi. - BURSA