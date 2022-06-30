Kamuda bilişim alımlarına kalite geliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kamu bilişim projelerinde yer alacak firmalar için hayata geçirdiği sistemle kamunun bilişim alımlarında kalite getirilmesi ve başarı performansının artırılması ve yerli bilişim ekosisteminin gelişimine katkı sağlanması hedefleniyor.

Kamu Bilişim Hizmet Alımı Kapsamında Katılımcıların Yetkilendirilmesi Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayınlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik, kamu idarelerinin bilişim hizmet alımı projelerinde görev alacak bilişim firmalarının yetkinliklerini tespit edecek. Bu amaç doğrultusunda bilişim firmalarına yetki belgesi verilmeye başlanacak. Düzenlenecek yetkinlik belgeleri, Kamu İhale Kurumunun (KİK) ilgili mevzuatında yapacağı düzenleme sonrasında kamu ihalelerinde aranmaya başlayacak.

KİK'in Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenecek yetki belgelerini kamu ihalelerinde zorunlu hale getirecek düzenlemeyi önümüzdeki günlerde yayınlaması bekleniyor. KİK tarafından yapılacak düzenlemenin uygulamaya alınması için ise bir yıl gibi bir süre öngörülüyor. Bu sayede bilişim firmalarının gerekli hazırlıkları yaparak belgelerini almaları için yeterli süre tanınmış olacak. Kamu bilişim alımlarında yetki belgesi sistemi ile projeleri üstlenecek firmaların belli nitelikleri taşımasının sağlanması, bu sayede kamunun bilişim projelerinde başarı oranının ve sürdürülebilirliğin artırılması hedefleniyor. Yönetmelikte belirlenen kalite belgeleri ile yerli bilişim firmalarının da kurumsal gelişimi tetiklenmiş olacak. Bakanlık, bilişim firmalarının gerekli kalite belgelerini temin etmek için yapacakları masrafları da KOSGEB vasıtası ile destekleyecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ilk aşamada üç tip belge düzenleyecek. Bunlar tüm bilişim hizmet alımlarında dikkate alınacak temel yetkinliği gösteren "Kamu Bilişim Yetki Belgesi", yazılım projelerine yönelik olan "Yazılım Yetki Belgesi" ve sızma testi hizmetlerine yönelik olan "Sızma Testi Yetki Belgesi" şeklinde olacak. Bakanlık, uygulamanın ilerleyen safhalarında diğer bilişim konuları için de belge düzenleyebilecek. Bakanlık, yetki belgesi başvurularını almaya 3 ay içinde başlayacak. Bakanlık tarafından verilecek yetki belgeleri ise KİK tarafından yapılacak düzenleme sonrasında yaklaşık bir yıl gibi bir süre içinde kamu ihalelerinde zorunlu hale getirilecek. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi