"Kamuda Altyapı Dönüşümü" etkinliği gerçekleştirildi

Huawei Türkiye Kurumsal İş Grubu Ülke Müdürü James Pan, "Türkiye'nin dijitalleşme notu yükselmeye devam ediyor. Dijital teknoloji, tüm endüstrilerin gelişimi için sınırları zorlamaya devam ediyor. Kamuda dijital dönüşüm büyük bir hızla sürüyor." ifadelerini kullandı.

Huawei açıklamasına göre, "Kamuda Altyapı Dönüşümü" etkinliği, Huawei Türkiye ve IDC Türkiye iş birliği ile bugün Ankara'da gerçekleştirdi.

Kamu sektörü ve bilişim profesyonellerini bir araya getiren etkinliğin odak noktasında, kamu sektörünün dijital dönüşümü vardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Türkiye Kurumsal İş Grubu Ülke Müdürü James Pan, Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) tarafından hazırlanan Türkiye'nin Dijital Dönüşüm Endeksi Raporu'na göre, Türkiye'nin dijitalleşme notunun sürekli arttığını aktardı.

Kamu yetkililerinin "Yeni Altyapı" kavramını sıkça gündeme getirdiğini hatırlatan Pan, şunları kaydetti:

"Bu yeni altyapı, sadece sensörleri, el terminallerini, 5G ağlarını, büyük veri merkezlerini ve endüstriyel interneti kapsamıyor. Burada kamu tarafından, riskleri, uyum süreçlerini, akıllı otomasyonu, veri ve analizini ve modern işgücünü kapsayan temel bir strateji oluşturulduğunu görüyoruz. Türkiye'nin kamu özelindeki dijital stratejisi, küresel dijitalleşme trendleri ile paralel olarak ilerliyor. Birleşmiş Milletler'in paylaştığı araştırma sonuçlarına göre, 2020 yılında dünyadaki ülkelerin yüzde 84'ünden fazlası, en az bir e-Devlet mobil uygulaması geliştirdi.

Kamu ve kamuya bağlı şirketler de bilgi teknolojilerini kullanarak dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırıyor. Dijital Türkiye projesi kapsamında e-Devlet hizmetleri için daha sürdürülebilir bir yapı oluşturmak amacıyla mimari geliştirmeler de devam ediyor. Bilgi teknolojileri, birey odaklı kamu hizmetlerinin gelişimi açısından da son derece değerlidir. Dijital teknoloji, tüm endüstrilerin gelişimi için sınırları zorlamaya devam ediyor. Kamuda dijital dönüşüm büyük bir hızla sürüyor.

Huawei Türkiye olarak bu sene yirminci yılımızı kutluyoruz. Türkiye'nin dijitalleşme sürecinin birebir tanığıyız ve bu sürece sürekli katkıda bulunma fırsatına sahip olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 20 yılı aşkın süredir Türkiye'de güçlü bir kurumsal varlığa sahip olurken, önemli iş ortaklıklarına da imza attık. Kamu kurumları yetkililerine, Türkiye pazarındaki paydaşlarımıza ve müşterilerimize hem işbirlikleri hem de buradaki deneyim ve büyümemize rehberlik ettikleri için teşekkür ediyoruz."

Verilen bilgiye göre, IDC Türkiye Araştırma Müdürü Yeşim Öztürk etkinlikte Teknoloji Önderliğinde Kamu Sektörünün Dönüşümü başlıklı bir sunum yaptı. Etkinlikte ayrıca Huawei'in farklı sektörlerin dijital dönüşümüne katkı sağlamak üzere geliştirdiği yeni ürün ve çözümler, şirketin ilgili yöneticileri tarafından detaylarıyla paylaşıldı.

Yeni ürün ve çözümler Türkiye pazarına sunuldu

Etkinlik çerçevesinde Huawei'nin Mobil Dünya Kongresi 2022'de vitrine çıkardığı ürünler ve çözümler Türkiye'deki iş ortaklarına tanıtıldı.

Huawei, "Flash-to-Flash-to-Anything (F2F2X)" vizyonunu kapsamında ve tüm senaryoların daha hızlı uygulanabilmesi için, tam flash depolamanın kullanılması gerektiğini vurguladı.

Huawei ayrıca, üç amiral gemisi depolama ürününü de tanıttı.

Mobil Dünya Kongresi 2022'de tanıtılan geniş alan akıllı ağ çözümleri ile birlikte, OceanStor Dorado All-Flash Storage, OceanProtect Backup Storage ve Huawei Full-Stack Data Center çözümü için OceanStor Pacific Storage bu kapsamda tanıtımı gerçekleştirilen ürünler arasında yer aldı.