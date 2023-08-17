Kamu-Sen, Yeni Zam Teklifini Kabul Etmedi

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Kamu İşveren Heyetinin sunduğu yeni zam teklifini kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirterek, piyasayı dikkate alan, çalışanları ve emeklileri insanca yaşayabilecekleri bir ücrete kavuşturacak teklifle toplu sözleşme masasına gelinmesini beklediklerini bildirdi.

Kahveci, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında, Kamu İşveren Heyetinin ikinci teklifini sunduğu toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Toplu sözleşme sürecinin üçüncü toplantısını gerçekleştirdiklerini anımsatan Kahveci, Kamu İşveren Heyeti adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın, ikinci toplantıda sunulan ücret artışlarıyla ilgili rakamların revizesini kendileriyle paylaştığını bildirdi.

Yeni teklifin 2024 yılının ilk 6 ayı için yüzde 15, ikinci 6 ayı için yüzde 10, 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 6, ikinci 6 ayı için yüzde 5 olduğunu aktaran Kahveci, "Başından söyleyelim, Türkiye Kamu-Sen'in bu teklifleri kabul etmesi mümkün değil. Bu rakamları, çalışanların derdine derman olacak bir öneri olarak görmüyoruz." dedi.

Kahveci, yaşanan hayat pahalılığına işaret ederek, teklifin TÜİK ve Merkez Bankasının enflasyon tahminleriyle de uyumlu olmadığına dikkati çekti.

Hedeflenen enflasyon üzerinden kamu çalışanlarına ücret artışı öngörmenin doğru bir yaklaşım olmadığını anlatan Kahveci, refah payı olmadan kamu çalışanlarının, emeklilerinin gelirlerinin artırılamayacağını söyledi.

"Bu rakamları biz müzakere edilebilir dahi görmüyoruz"

Bakan Işıkhan'ın, konfederasyonların taleplerinden bazılarına yönelik yapılacağını açıkladığı çalışmalara değinen Kahveci, ancak bunların dışında talep ettikleri kira yardımı, aile ve çocuk yardımı gibi sosyal yardımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunmadığını ifade etti.

Işıkhan'ın aktardığı çalışmaların, kamu çalışanlarının ekonomik sıkıntılarını çözecek öneriler olmadığını ifade eden Kahveci, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla önümüzde süre var. 22 Ağustos'a kadar müzakereler devam ediyor, kanun gereği. Ondan sonra hakem heyeti devreye girecek. Kamu İşveren Heyetinden, Türkiye'deki piyasada yaşadığımız sıkıntıları, ekonomik göstergeleri dikkate alarak çalışanlarımızı ve emeklileri insanca yaşayabileceği bir ücrete kavuşturacak teklifi tekraren toplu sözleşme masasına getirmesini bekliyoruz. İnşallah bu rakamlar tekrar revize edilir, müzakere edilecek bir rakamla gelinir. Dolayısıyla bu rakamları biz müzakere edilebilir dahi görmüyoruz."