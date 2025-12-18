Haberler

Kamu personeline 30 bin TL seyyanen zam geri çekildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Genel Kurulu'nda yapılan görüşmelerde, kamu personeline verilmesi planlanan 30 bin TL seyyanen zam geri çekildi. AK Parti, önerge vererek ek maddenin kaldırılmasını sağladı.

Kamu personeline 30 bin TL seyyanen zam geri çekildi.

TBMM Genel Kurulu'nda 2026 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor. AK parti Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kamu personeline 30 bin TL verilmesini öngören bir önerge vermişti. Önerge kabul edilmişti. 4. Madde görüşmeleri esnasında AK Parti önerge vererek bu ek maddenin kaldırılmasına yönelik önerge verdi ve kabul edildi.

Kamu personeline 30 bin TL seyyanen zam yapılmayacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Asgari Ücret Komisyonu 2. kez toplandı! Bakan Işıkhan: Ortada bir rakam yok

Asgari ücret maratonu! Toplantı sürerken bakandan yeni açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

RTÜK'ten Jasmine dizisi hakkında karar

RTÜK'ten Jasmine dizisi hakkında karar
Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu

Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu
Yüzlerini eşarpla gizleyen anne-kız, girdikleri evlerden altın ve ziynet eşyası çaldı

Anne ve 18 yaşındaki kızının yaptığı rezilliğe bakar mısınız
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
RTÜK'ten Jasmine dizisi hakkında karar

RTÜK'ten Jasmine dizisi hakkında karar
MSB'den vurularak düşürülen İHA'ya ilişkin açıklama: Uygun yerde kontrollü müdahaleyle düşürüldü

Düşürülen İHA, Ankara'ya kadar nasıl geldi? MSB'den yanıt var
TÜRK-İŞ Başkanı ile görüşen Bakan Işıkhan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı

Sürpriz görüşme sonrası bakandan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Tayland savaş uçakları, Kamboçya'ya bomba yağdırdı

"Bu bir savaş değil çatışma" tartışması sürerken, korkulan oldu
Damat cinayetinde babaya kan donduran telefon: Oğlunu öldürdüm, gel cenazeni götür

Damat cinayetinde kan donduran telefon: Oğlunu öldürdüm, gel al
Bu aracı hatırladınız mı? Malum kişi satışa çıkardı, işte istediği fiyat

Bu aracı hatırladınız mı? Malum kişi ilana koydu, işte istediği para
Fenerbahçe, 27 yaşındaki yıldızın menajeriyle görüştü

Fenerbahçe, 27 yaşındaki yıldızın menajeriyle görüştü
Herkes ekran başına! Galatasaray-RAMS Başakşehir maçı bu akşam şifresiz kanalda

Galatasaray-RAMS Başakşehir maçı bu akşam şifresiz kanalda
'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı

'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı
title