Kamu Personeli Danışma Kurulu, Bakan Işıkhan başkanlığında toplandı

Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) Toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında gerçekleşti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşma yapan Bakan Işıkhan, 2002 yılında kamuda sendikalaşma oranının yüzde 47 olduğunu hatırlatarak bugün AK Parti hükümetleri döneminde bu rakamın yüzde 77 seviyesine ulaştığını vurguladı. Işıkhan, Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısında sosyal diyalog, kamu personel mevzuatı ve kamu yönetimi uygulamalarının değerlendirilmesi, Kamu görevlilerinin yönetime katılımının sağlanması, Kamu yönetiminin karşılaştığı sorunlara çözüm üretmek konularını ele alacaklarını belirtti.

8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde hayata geçirilen sosyal haklara değinen Işıkhan, "Çeşitli unvanlarda bulunan personelin özel hizmet tazminatı, ek ödemeleri, ek ödenekleri gibi mali haklardaki artışların yanı sıra, engellilere yönelik kamu konutlarından yararlanmada ilave süre, kamu kurum ve kuruluşlarının personeline kreş hizmeti sağlamasında pozitif ayrımcılık, yükseköğretim disiplin kurullarında sendika temsilcisi bulunması gibi çok sayıda sosyal haklarda da iyileştirmelere gittik" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılından beri özellikle kamu görevlileri sendikacılığında son derece önemli değişiklikleri hayata geçirdiklerini belirten Işıkhan, "Bu değişiklikler memur sendikalaşma oranlarını önemli ölçüde artırdı. Sosyal diyalog mekanizmalarını işleterek Bakanlık olarak gerek işçi gerek memur sendikalarımızla her türlü iletişim kanallarını açık tuttuk. Üçlü Danışma Kurulu toplantıları olsun diğer sosyal diyalog mekanizmaları olsun hep sosyal taraflarla görüş alışverişi içinde olduk. Bu süreçte çok sayıda reformlara öncülük ettik. Bunlardan en önemlisi kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarının toplu sözleşme ile de belirlenebilmesine imkan sağlayan 2010 Anayasa değişikliğidir" şeklinde konuştu.

AK Parti hükümetlerince, kamu personel yönetiminde başta 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu olmak üzere çok sayıda değişikliklere imza attıklarını söyleyen Işıkhan, "Sözleşmeli personelleri kadroya aktardık. Bunlara benzer şekilde Ak Parti hükümetleri olarak kamu personel yönetiminde bunun gibi çözüm bekleyen birçok konu çözüme kavuşturulmuş, anti demokratik uygulamalar son bulmuştur. Memurların başörtüsü yasağı gibi çağ dışı bir uygulama yürürlükten kaldırılmış, bazı kesimlerce çağdaşlık olarak adlandırılan çağdışı bu uygulama tarihin çöplüğünde yerini bulmuştur. Hükümetimiz her bir vatandaşının özgürlüğünü ve refahını temel mesele olarak gündeme alıp sorunlara çare olmuş ve ayrımcılıkların önüne demokrasi kalkanıyla siper olmuştur" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın riyasetinde, AK Parti hükümetlerinin sorun odaklı değil sorun çözücü görevlerini her dönemde yerine getirdiğini söyleyen Işıkhan, "Gelecekte de yine bugünkü gibi durmaksızın hizmet üretmeye, vatandaşlarımıza çare olmaya devam edeceğiz. Hiç şüphesiz bu bizim hükümetlerimizin, halkın sesine kulak vermesinin en önemli sac ayağıdır. Toplantımızın ana çerçevesini oluşturan; sosyal diyalog, kamu personel mevzuatı ve kamu yönetimi uygulamalarının değerlendirilmesi, Kamu görevlilerinin yönetime katılımının sağlanması, Kamu yönetiminin karşılaştığı sorunlara çözüm üretmek gibi konuları, 4688 sayılı Kanunda yer verilen çerçevede toplantımızda siz değerli paydaşlarımızla birlikte ele alacağız" dedi. - ANKARA