Kamu Müteahhitlerine Af Getirilmesi Gerektiği Belirtildi

Kayseri Kamu Müteahhitleri Derneği (KAYMÜDER) Başkanı Göker Gözütok, ekonomik sebeplerden dolayı yasaklanan firmalara af getirilmesi gerektiğini söyleyerek, "Kamu müteahhitlerinin geleceğini görmüyorum" dedi.

KAYMÜDER Başkanı Göker Gözütok, kamu müteahhitlerinin sorunlarını siyasilere anlattıklarının ama bir sonuç alınmadığını söyledi. "Bizim problemlerimizi çözen siyasilerimize artık teşekkür ediyoruz. Bizim böyle siyasilerimiz oldukça memleketimizin sırtı yere gelmez" diye söze başlamak istediğini ama bu cümleyi kuramadığını kaydeden Gözütok, "Fiyatlar 10 katına çıktı. Elinde iş olan müteahhitlerin bir kısmı büyük bir zararla işi bitirdi, bir kısmı bıraktı, mahkeme salonunda haklarını arıyorlar. Büyük bir kısmı battı. Onun için bizim sektörümüz iç açıcı değil. Bunun sonucunda da kamu ihalelerine katılım neredeyse yok. Ayakta kalan firmalarda var. O süreçte elinde iş olmayan ve sorunsuz atlatan firmalar var. Çünkü ortada rekabet edecekleri bir firma yok. At binenin, kılıç kuşanın gibi istediği fiyatları yazıyorlar" dedi.

Kamu müteahhitlerine af gelmesi gerektiğini kaydeden Gözütok, "Biz deprem felaketi yaşadık. 6 tane şehrimiz yıkıldı. Bu şehirlerin imar edilmesi lazım. Bunun dışında ekonomik bir dar boğazdan geçiyoruz. Bizim paramızı idareli harcamamız lazım. Yapacak işimiz çok, paramız az. Bunu en efektif yerde hiçbir suçu günahı olmayan kamu müteahhitlerinin affedilmesi lazım. Bu insanların kabahati değil. İnsanlar zaten bu sıkıntıya düşmese firmasını bile isteye yatırdığı teminatı devlete gelir kaydettirmez. Yapamıyor demek ki. Bunun artık izahına gerek yok. Bu insanları bir defa affedin. Ekonomik sebeplerle bu dönemde yasaklanmış olan müteahhitlerin affedilmesini istiyoruz. İnsanlar hiçbir suçu kabahati olmadığı halde yasaklanıyor. Bu firmaların affedilmesi lazım" şeklinde konuştu.

"Kamu müteahhitlerinin geleceğini görmüyorum"

Gözütok, sorunlara çözüm getirilmesi gerektiğini söyleyerek, "Bu mantıkta kamu müteahhitlerinin geleceğini görmüyorum. Geçenlerde bakan yardımcımızı dinledim. Yapılan yaptırımlardan bahsetti. Bizim ülkemizin ticaretinin gelişmesi için teşvikler, ön açmaktan bahsetmek gerekiyor. Bu işletmelerin her biri istihdam sağlıyor. İşsizlik kapıda görünüyor gibi. Biz onu hissetmeye başladık. Buna uğraşılması lazım. Sektörlere kulak verilmesi lazım. İnsanlar haksız bir talepte bulunmaz. Bunlara kulak vererek, ticaretin önünü açarak gidilirse önümüz açık ama halktan kopuk, çözümsüz davranılmaya devam edilirse geldiğimiz nokta bunlarla dolu olur. Ondan sonra iç güçler, dış güçler diye konuşur dururuz. Biz kendi kendimize ediyor oluruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ