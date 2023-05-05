Kamu işçisinde zam pazarlığı sürüyor

Türk-İş ve Hak-İş genel başkanları, 700 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile 4,5 saatlik toplantı yaptı. Görüşmelerde henüz tam bir uzlaşma sağlanamadığı belirtilirken, önümüzdeki hafta rakamların açıklanması bekleniyor.