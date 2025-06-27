Kamu İşçilerine Yüzde 17 ve 10 Zam Teklifi, Grev Uyarısı

KAMUDA yaklaşık 600 bin işçinin ücret artışının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde işveren tarafını temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası'nın ( Tühis ) teklifi birinci yılın ilk 6 ayı için yüzde 17, ikinci 6 ayı için yüzde 10, ikinci yılın birinci 6 ayı için yüzde 7, ikinci 6 ayı için yüzde 5 oldu.

Karayolları, demiryolları, enerji santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastaneler gibi kamu kurumlarında çalışan yaklaşık 600 bin işçiyi ilgilendiren 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri kapsamında kamu işverenini temsil eden TÜHİS ile Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ve Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) heyetleri bir araya geldi. Toplantıda, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ve HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Halil Çukutli de yer aldı. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in ortak zam talebini 27 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunmasıyla başlayan görüşmeler kapsamında işverenleri temsil eden TÜHİS, ikinci teklifini yaptı. İkinci teklif ilk 6 ay için yüzde 17, ikinci 6 ay için yüzde 10 oldu.

'HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAMADIK'

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, görüşmenin ardından, verilen teklifin bir anlamı olmadığını belirterek, TÜHİS'te hiç bakanlık yetkilisi yoktu. TÜHİS zaten bundan ilgili yetkilidir. Aslında uzun konuşmanın bir anlamı yok. Çünkü vermiş oldukları teklifin de bir anlamı yok. Şimdi ilk tekliflerinde hatırlarsınız 'hayal kırıklığına uğradık' demiştik. Şimdi hayal kırıklığına, uğramadık, zaten biliyorduk bunların ikinci teklifinin ne düzeyde olacağını. Aslında açıklamaya da gerek görmüyorum; ama sonuçta verilen teklifi de kamuoyuna duyurmanın faydası olduğunu düşünüyorum. Maalesef birinci 6 ay yüzde 17, ikinci 6 ay yüzde 10, ikinci yılın birinci 6 ayı yine yüzde 7, ikinci 6 ayı yüzde 5. Başka bir şey var mı Başka bir şey yok. Yani aslında bunun gündeme getirilmesini bile biz uygun bulmuyoruz diye konuştu.

'GELİN BU İŞİ MASADA ÇÖZELİM'

Ağar, greve gideceklerini bir kez daha vurgulayarak, "Bunun anlamı şudur; meydanları boş bırakmayın, eylemlerinize devam edin. Buradan 600 bin kamu işçisine de sesleniyorum. Özellikle bu eylemlerimize büyük destek vermelerini, ses getirmelerini, üretimden gelen güçlerini sonuna kadar kullanmalarını mutlaka ihmal etmemeleri gerektiğini düşünüyorum. Biz mücadeleden geri durmayacağız. Sonuna kadar devam edeceğiz. Yani daha önce de söylediğimiz gibi grev aşamasına zaten geldik. 2 aylık bir süremiz kaldı. Grevse grev. Temennimiz bu işi masada çözelim. Bu iş greve gittiğimiz zaman da bitecek. Masa başında oturup müzakere yaptığımız zaman da bitecek. Aksi olursa kavgadan kimsenin karı olmaz. O nedenle bu işçi, devletin işçisi. Devletin işçisine devletin sahip çıkması lazım. Elbette ki sendikal olarak biz hak ve menfaatleri korumak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz, mücadelemizi yapıyoruz. Toplantımız bitmiş değil. Bu tekliften sonra tahmin ediyorum temmuz ayının başlarında da teklif verirler. Ona da bakacağız. Süreç bitmiş değil" ifadelerini kullandı.