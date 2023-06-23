Kamu işçilerine verilen yüzde 70 zam, memurlara da verilmeli

Türkiye Kamu Sen Edirne İl Temsilcisi Alim Kanpolat, kamu işçisine verilen yüzde 70 zammın memurlara da verilmesi gerektiğini söyledi. Kanpolat, "Bir memur en düşük seviyede 11 bin 930 lira maaş alıyor. Biz de kamuda çalışan memurlar için bir maaş ikramiye hakkı, fazla çalışma hakları ve nöbet ücreti gibi ücretlerin işçilerde olduğu gibi yüzde 70'e yakın arttırılmasını bekliyoruz" dedi.

Türkiye Kamu Sen Edirne İl Temsilcisi Alim Kanpolat, kamu işçisine verilen yüzde 70 zammın memurlara da verilmesi gerektiğini söyledi. Kanpolat, "Bir memur en düşük seviyede 11 bin 930 lira maaş alıyor. Biz de kamuda çalışan memurlar için bir maaş ikramiye hakkı, fazla çalışma hakları ve nöbet ücreti gibi ücretlerin işçilerde olduğu gibi yüzde 70'e yakın arttırılmasını bekliyoruz" dedi.

Türkiye Kamu Sen Edirne İl Temsilcisi Alim Kanpolat, bugün yaptığı açıklamada, kamuda çalışan işçinin memurdan fazla maaş aldığını belirterek, memur maaşlarına da işçi maaşlarına yapılan yüzde 70 kadar zam istediklerini ifade etti. Kanpolat, şunları söyledi:

"YÜZDE 70 ZAMMI KAMU ÇALIŞANLARINA DA TALEP ETMEKTEYİZ"

"Türkiye'de kamu çalışanlarının ağustos ayında toplu görüşme süreci başlayacak. Bu görüşme, kamu çalışanları için çok büyük önem arz etmekte. Kamuda çalışan bir memur en düşük seviyede 11 bin 930 lira maaş alıyor. Biz de kamuda çalışan memurlar için bir maaş ikramiye hakkı, fazla çalışma hakları ve nöbet ücreti gibi ücretlerin işçilerde olduğu gibi yüzde 70'e yakın arttırılmasını bekliyoruz. Kamu işçilerinin grev hakları var, toplu sözleşme hakları var, siyaset hakları var. Ama ne yazık ki memurlar için bu haklar alınamadı. Memurların grev hakkı yok, toplu görüşme hakkı var. Biz hükümetle anlaşamadığımız 15 günlük sürede masaya oturuyoruz. Oraya da hakem heyeti atanıyor. Diyelim ki anlaşamadık. Hakem heyeti diyor ki; 'tamam bunlara imza atacaksınız' diyor ya da anlaşmazlıkla sonuçlanıyor. Bir an önce kamu çalışanlarına grev, toplu sözleşme ve siyaset hakkı verilmesi gerekiyor. Bizler senelerce üniversitede okuyoruz ama şu anda bizim aldığımız maaşlarımız hükümet tarafından maaş zamları belirlenirken bizim görüşlerimiz dikkate alınmıyor. İşçilerin kira, ulaşım gibi her türlü istek ve talepleri hükümet tarafından yerine getiriliyor. Biz bu taleplerimizin hükümet tarafından görülmesini istiyoruz. Bir hemşire hastanede 24 saat çalışıyor. Bir laboratuvar teknisyeni, röntgen teknisyeni, tapu, adliye çalışanı… Statü usulüne göre bu maaşların belirlenmesi gerekiyor. İşçilere verilen yüzde 70 zammı kamu çalışanlarına da talep etmekteyiz."