Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nde İstihdam Sayısı 102 Bine Ulaştı

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda yılın üçüncü çeyreği itibarıyla 102 bin 491 kişi görev yapıyor.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların istihdam sayılarını açıkladı.

Buna göre, KİT'ler ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda 102 bin 491 kişi çalışıyor. Bunların 102 bin 344'ü Hazine portföyündeki kuruluşlarda, 147'si ise özelleştirme portföyündeki kuruluşlarda istihdam ediliyor.

Çalışanların 4 bin 212'si memur, 44 bin 88'i sözleşmeli, 40 bin 487'si kapsam içi işçi, 3 bin 659'u kapsam dışı işçi, 10 bin 45'i ise geçici işçi statüsünde bulunuyor.