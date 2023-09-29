Kamu Müteahhitleri ve İş İnsanları Derneği (KAMİAD) ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) iş birliğinde "Kamu İhaleleri ve E-İhale Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ve Kamu Müteahhitleri ve İş İnsanları Derneği (KAMİAD) ile ortaklaşa düzenlemiş olduğu "Kamu İhale Mevzuatındaki son gelişmeler" konulu bilgilendirme toplantısına DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Meclis Başkanı Nevin İl, KAMİAD Başkanı Ali Adıgüzel, KAMİAD Başkan Vekili Nedim Şimşek, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, Mardin TSO Başkanı Hatip Çelik ve çok sayıda iş adamı katıldı.

Toplantıda konuşan DTSO Başkanı Kaya, Diyarbakır için çok önemli bir toplantı olduğunu ve üyelerinin büyük bir kısmının inşaat sektörü ve inşaata bağlı sektörlerde faaliyet yürütmesi açısından da önemli bir toplantı olduğunu söyledi.

Diyarbakır için önemli olan bu tarz etkinliklere her zaman oda olarak destek verdiklerini belirten Kaya, "İnşaat sektörü Türkiye'nin çok önemli bir lokomotifidir. Bu sektörde yapılan açıklamalara baktığımız zaman 6 milyon insanın istihdam edildiğini görüyoruz. Bu açıdan baktığımız zaman inşaat sektöründe yaşanan sorunlar çok önemlidir. Diyarbakır'da ve bölgede çözemediğimiz en önemli sorunlardan biri finansa erişimdir. Diyarbakır'da büyüyen firmalarımız finansa erişimde yaşadıkları sorunlardan kaynaklı merkezlerini dışarıya taşımak zorunda kalıyorlar. Bir diğer önemli sorunda gerek kamuda gerekse de yerel yönetimlerde kamu müteahhitlerimize yaptıkları işlerde keyfi bir şekilde ödeme yapılmıyor. Kamu müteahhitlerinin bu sorunun çözülmesi için yasal bir düzenleme yapılması gerekiyor" dedi.

Daha sonra konuşan KAMİAD Başkanı Ali Adıgüzel, "KAMİAD Türkiye Buluşmaları Diyarbakır" programında öncelikle bu program için ev sahipliği yaparak destek olan, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasına teşekkür ettiğini ifade etti.

İnşaat sektörü, Türkiye ekonomisinin ana lokomotiflerinden biri olarak, yaklaşık 250 alt sektörü bünyesinde barındıran ve milyonlarca kişiyi istihdam eden, çok önemli bir iş kolu olduğunu dile getiren Adıgüzel, "Doğrudan ve dolaylı olarak birçok iş kolunu etkileyen inşaat sektöründe, oluşacak herhangi bir olumsuzluk, ekonomik açıdan tüm alt sektörlere, domino etkisi oluşturmaktadır. Seçim sonrası döviz kurlarındaki artış ve deprem sonrası işçilik ve tedarik sıkıntısı nedeniyle oluşan yapı malzeme fiyatlarındaki artışlar nedeniyle "ilave fiyat farkı" ve "koşulsuz tasfiye" hakkıdır. Bunun yanında ihalelerde Fiyat farkı hesabı yapılırken; reel piyasa fiyatlarının yansıtılmasını, zaruret olarak görmekteyiz. Son yıllardaki artışlar sonucu yasaklı duruma düşen yükleniciler için "sicil affı" ve "rücu davalarının iptali" konusu da diğer taleplerimizdir" diye konuştu.

Türkiye'de en çok değiştirilen kanunların başında yer alan kamu ihale kanunu, buna bağlı mevzuat ve yönetmelikler olduğuna değinen Adıgüzel, "Durum böyle olunca, maalesef birçok meslektaşımız, değişen yasayı ve bu süreçleri takip edememekte veya değişen mevzuat ile ilgili birçok ayrıntıyı gözden kaçırabilmektedir. Bu durumda hem meslektaşlarımız mağdur olmakta hem de idarelerdeki işleyiş süreci gereksiz yere uzamaktadır. KAMİAD ailesi olarak bugüne kadar, mesleğimizin ihtiyaç duyduğu bilgilendirme toplantılarını organize ederek, kuruluş maksadımıza hizmet ediyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Av. Mehmet Çalışır, "kamuya iş yapan yüklenici firmaların vergi iadeleri" ile program konuğu Ahmet Gez, "kefalet senedi" konusunda katılımcıları bilgilendirdi. - DİYARBAKIR