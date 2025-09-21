Kamu İhale Mevzuatındaki Değişiklikler Sanayicileri Etkiliyor

Ankara Sanayi Odası (ASO) ev sahipliğinde, Kamu İhale Kurumu (KİK) ve Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, yapım işleri ihaleleri mevzuatındaki güncel değişiklikler masaya yatırıldı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Zafer Çağlayan Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen "Yapım İşleri İhaleleri Mevzuatında Güncel Değişiklikler" bilgilendirme toplantısına, ASO Başkanı Seyit Ardıç, KİK Başkanı Hamdi Güleç, ASO Meclisi ve İNTES Başkanı Celal Koloğlu katıldı.

Ardıç, burada yaptığı konuşmada, kamu ihalelerinin sanayiciler ve müteahhitler için ülkenin kalkınma vizyonunu doğrudan etkileyen stratejik bir unsur olduğunu bildirdi.

Mevzuatta yapılan her düzenlemenin iş dünyasının yatırım kararlarını, üretim planlarını ve rekabet gücünü doğrudan etkilediğine dikkati çeken Ardıç, "Kamu ihaleleri, sadece şirketlerin değil, aynı zamanda ülkemizin büyüme dinamiklerinin ve uluslararası rekabet konumunun da belirleyici unsurlarından biri. Bu nedenle ihale mevzuatında yapılan her değişiklik, sözleşme yönetimi, maliyet hesaplamaları, fiyat farkı uygulamaları ve yüklenici-idare ilişkileri üzerinde doğrudan etkiler yaratmaktadır." ifadesini kullandı.

Ardıç, yapım ihalelerinde uygulanan fiyat farkının, mevcut haliyle sektörün karşı karşıya kaldığı maliyet artışlarını yeterince karşılayamadığına işaret ederek, daha dinamik, piyasa koşullarını yakından takip eden bir fiyat farkı formülü, gerçek maliyet artışlarını hesaba katan daha kapsayıcı endeksler ve belirsizlik dönemlerinde ek fiyat farkı ya da tasfiye imkanı gibi koruyucu düzenlemelere ihtiyaç bulunduğunu anlattı.

TÜİK'in inşaat sektörüne özel bir veri seti oluşturması gerektiğini vurgulayan Ardıç, kamu ihalelerinde kullanılan şartnamelerde ve Yerli Malı Belgesi düzenlemelerinde "Ticaret Odası üyesi olması gerektiği" ifadesinin, "Ticaret Odası ve/veya Sanayi Odası üyesi olma" şeklinde düzenlenmesine yönelik taleplerini de iletti.

Düzenlemelerin kamu alım sistemine katkı sağlaması bekleniyor

KİK Başkanı Güleç de yapım işleri sözleşme mevzuatında yürürlüğe giren yeni düzenlemelerin kamu alım sistemine önemli katkılar sağlayacağını aktardı.

Kamu alımlarının ülke ekonomisinde giderek büyüyen payına dikkati çeken Güleç, sözleşme yönetimini yalnızca hukuki bir çerçeve olarak değil, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlayan bir araç olarak gördüklerini ifade etti.

Koloğlu da ihale mevzuatındaki son gelişmelere değinerek, EKAP'ta yapılan düzenlemelerle yeni bir döneme girildiğini vurguladı.

Kamu ihalelerinde planlama ve önceliklendirmenin artık tercih değil zorunluluk olduğunu dile getiren Koloğlu, adil ve dengeli sözleşmeler olmadan başarının mümkün olmayacağını sözlerine ekledi.