Kamu Görevlileri Hakem Heyeti Toplandı

Kamu Görevlileri Hakem Heyeti, 8. Dönem Toplu Sözleşmesi çerçevesinde uzlaşılamayan hususları görüşmek üzere bugün ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2 buçuk memur emeklisini ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde takvim işliyor. Kısmi anlaşma ile biten müzakere sürecinin sonucunda 11 hizmet kolunda anlaşma sağlanırken, genele ilişkin hükümlerde yapılan zam teklifinde ise uzlaşma sağlanamadı.

Bunun üzerine Kamu İşveren Heyeti'nin dün yaptığı başvuruyla Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, çalışmalarına başladı. Kurul, Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında ilk kez toplandı.

Toplantıya, Sayıştay Başkanı Metin Yener'in yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı İsa Atçeken, akademisyenler Prof. Dr. Fatih Uşan ve Prof. Dr. Erdinç Yazıcı, Memur-Sen Genel Sekreteri Mahmut Faruk Doğan ile Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı Türkeş Güney katıldı.

Yaklaşık 2 saat süren toplantıda, çalışma usulü esaslarıyla Kamu Görevlileri Hakem Heyeti takvimi belirlendi. Buna göre toplantılar Pazar günü saat 11.00, Pazartesi günü saat 10.00, Salı günü saat 14.00 ve Çarşamba günü saat 10.00'da yapılacak.

Kurulun 5 gün içinde karar vermesi gerekiyor ve verilen karar kesin karar olurken, karara itiraz edilemeyecek. - ANKARA