Kamu Görevlileri Hakem Heyeti İkinci Toplantısını Gerçekleştirdi

Kamu Görevlileri Hakem Heyeti, 8. Dönem Toplu Sözleşmesi çerçevesinde uzlaşılamayan hususları görüşmek üzere bugün ikinci toplantısını gerçekleştirdi.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2 buçuk milyon memur emeklisini ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde takvim işliyor. Kısmi anlaşma ile biten müzakere sürecinin sonucunda 11 hizmet kolunda anlaşma sağlanırken, genele ilişkin hükümlerde yapılan zam teklifinde ise uzlaşma sağlanamadı.

Bunun üzerine Kamu İşveren Heyeti'nin yaptığı başvuruyla Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, çalışmalarına başladı.

Kurul, Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında dün ilk kez toplandı. İlk toplantısında çalışma usulü esaslarıyla Kamu Görevlileri Hakem Heyeti takvimini belirleyen Kurul'un ikinci toplantısı ise yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Kurulun ikinci toplantısında, konfederasyon temsilcileri toplu sözleşme taleplerinin gerekçelerini dile getirdi. Ayrıca kamu işveren temsilcileri de bu taleplere karşı düşüncelerini aktardı. Kurul, yarın üçüncü toplantısı için saat 10.00'da tekrar bir araya gelecek. - ANKARA