Kamu Emekçilerinin Enflasyonu Açıklandı

Büro Emekçileri Sendikası (BES) Genel Başkanı Adil Bahadır Berdicioğlu, BES Araştırma Merkezi'nin eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Berdicioğlu, "Eylül ayında kamu emekçilerinin yıllık genel enflasyonu yüzde 106,38; kamu emekçilerinin yıllık gıda enflasyonu ise yüzde 129, 24 olarak gerçekleşmiştir. BES'in kamu emekçilerini enflasyon sepeti araştırmalarına göre ise TÜFE'de bir önceki aya göre yüzde 5,95; bir önceki yılın aynı ayına göre yıllık 36,38 artış gerçekleşmiştir" dedi.

BES Genel Başkanı Adil Bahadır Berdicioğlu, BES Araştırma Merkezi'nin eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Berdicioğlu, şunları söyledi:

"KAMU EMEKÇİLERİNİN YILLIK GENEL ENFLASYONU YÜZDE 106,38 GERÇEKLEŞMİŞTİR"

"Eylül ayında kamu emekçilerinin yıllık genel enflasyonu yüzde 106,38; kamu emekçilerinin yıllık gıda enflasyonu ise yüzde 129, 24 olarak gerçekleşmiştir. TÜİK, 2023 yılı eylül ayında TÜFE'de bir önceki aya göre yüzde 4, 75; bir önceki yılın aynı ayına göre yıllık yüzde 61,53 artış gerçekleştiğini açıkladı. Büro Emekçileri Sendikası, kamu emekçilerini enflasyon sepeti araştırılmalarına göre ise TÜFE'de bir önceki aya göre yüzde 5,95; bir önceki yılın aynı ayına göre yıllık 36,38 artış gerçekleşmiştir. Hükümetin kamu emekçilerine ikinci altı ay için reva gördüğü yüzde 6'lık zam TÜİK'in hesaplamalarına göre 2023 yılı temmuz eylül ayında yüzde 25, 11 ile yüzde 19,11 puan gerisinde kalmıştır.

Sendikamızın hesaplamalarına göre ise 2023 yılı ikinci altı ayında emekçilerin enflasyonu yüzde 30,54 olmuştur. Yani, kamu emekçileri 2023 yılı ücretlerine yüzde 24,54 puanlık enflasyon kaybına uğramıştır.

"BÜRO EMEKÇİLERİ SENDİKASI TARAFINDAN AÇIKLANAN KAMU EMEKÇİLERİ ENFLASYON SEPETİ ARAŞTIRMASINA GÖRE YÜZDE 5,95 OLMUŞTUR"

TÜİK, 2023 yılı eylül enflasyonunu yüzde 4,75 açıklarken, Büro Emekçileri Sendikası tarafından açıklanan kamu emekçileri enflasyon sepeti araştırmasına göre yüzde 5,95 olmuştur. Sendikamız BES tarafından açıklanan kamu emekçilerinin enflasyonu yıllık bazda, 2023 yılı eylül ayında yüzde 61, 53 olan TÜİK enflasyonunun yüzde 44,85 puan üzerinde gerçekleşerek yüzde 106,38 olmuş. Yıllık gıda enflasyonu ise TÜİK rakamlarının yüzde 54,10 puan üzerinde tamı tamına yüzde 129,24 olmuştur.

Değerli kamuoyu, hükümetin tercih ettiği ekonomi politikaları nedeniyle zengin daha zengin yoksul, asgari ücretli, emekli, emekçiler sefalete ve açlığa mahkum bırakılmıştır. Bu gerçek rakamları siz değerli kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğiz."