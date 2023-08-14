Kamu Çalışanlarına Yönelik Toplu Sözleşme Görüşmeleri Devam Ediyor

Kamu çalışanlarına yönelik toplu sözleşme görüşmesinde ikinci toplantı bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılacak. Toplantıda kamu işveren tarafının teklifini açıklaması bekleniyor.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin, 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7'nci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri ikinci toplantısı bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılacak. Memur-Sen Konfederasyonu'nun Kamu çalışanlarını yetkili sendika olarak temsil ettiği görüşmelerde 9 Ağustos'ta müzakere aşamasına geçilmişti. Müzakere süreci tamamlanmasıyla Kamu İşveren Heyeti'nin bugün ilk teklifini kamuoyuna açıklaması bekleniyor. Toplu sözleşme görüşmelerinde yaklaşık 4 milyon memur ile 2 buçuk milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal hakları netleşecek.

7'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde 15 Ağustos'ta genele ilişkin tekliflerin müzakeresine geçilmesi beklenirken üçüncü toplantı ise 17 Ağustos'ta yapılacak. Görüşmeler ay sonuna kadar tamamlanacak. - ANKARA