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Kamu Binaları Enerji Verimliliği Projesi Aralık 2024'te Hizmete Girecek

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Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı'nın KABEV projesi ile binalarda enerji verimliliği artırılacak, maliyet tasarrufu sağlanacak ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkıda bulunulacak.

Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Yap İşlet Genel Müdürlüğü tarafından ihale edilen Kamu Binaları Enerji Verimliliği projesi (KABEV) Aralık 2024 tarihinde hizmete alınacak.

KABEV sayesinde binalarında yapılan enerji verimliliği uygulamalarıyla yaşam kalitesinin belirgin şekilde arttığını ve maliyet tasarrufu sağlandığını ifade edilirken, Valilik duvarlarının, çatı ve pencerelerde ısı yalıtım malzemeleri kullanılarak ısı kaybı en aza indirilmesi yanı sıra eski ampuller yerine enerji tasarruflu Led Ampuller takılacağı ifade edildi.

Daha verimli çalışan ve yenilenebilir enerji kaynaklarına uyumlu sistemlere geçiş yapılmıştır. PV panelleri kurularak elektrik üretiminde güneş enerjisinden yararlanılması sağlanması adına uygulamaya alınan proje ile enerji verimliliği ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine önemli bir katkıda bulunulacağı belirtildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

İklim Değişikliği Ekonomi Aralık Enerji Sağlık Çevre Kamu

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