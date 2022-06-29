Kamu bilişim hizmetleri alım ihalelerinde yetki belgesi zorunlu olacak - Haberler

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Kamu bilişim hizmetleri alım ihalelerinde yetki belgesi zorunlu olacak

AA - Enes Duran - Ekonomi
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Kamu bilişim hizmetleri alım ihalelerinde yetki belgesi zorunlu olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kamu bilişim projelerinde yer alacak firmalar için düzenleyeceği yetki belgesi, kamu ihalelerinde de zorunlu hale getirilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kamu bilişim projelerinde yer alacak firmalar için düzenleyeceği yetki belgesi, kamu ihalelerinde de zorunlu hale getirilecek.

"Kamu Bilişim Hizmet Alımı Kapsamında Katılımcıların Yetkilendirilmesi Hakkında Yönetmelik"in Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanmasının ardından gözler yapılacak işlemlere odaklandı.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, 3 ay sonra yürürlüğe girecek yönetmelik kapsamında uygulamaya alınacak yetkilendirme sistemiyle kamunun bilişim alımlarında kalite ve başarı performansının artırılması hedefleniyor. Yönetmelikle kamu idarelerinin bilişim hizmet alımı projelerinde görev alacak bilişim firmalarının yetkinliklerini tespit etmeye yönelik yetki belgesi verilmeye başlanacak.

Bu kapsamda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ilk aşamada 3 tip belge düzenleyecek. Bunlar tüm bilişim hizmet alımlarında dikkate alınacak temel yetkinliği gösteren "Kamu Bilişim Yetki Belgesi", yazılım projelerine yönelik olan "Yazılım Yetki Belgesi" ve sızma testi hizmetlerine yönelik "Sızma Testi Yetki Belgesi" şeklinde olacak. Bakanlık uygulamanın ilerleyen safhalarında diğer bilişim konuları için de belge düzenleyebilecek.

Düzenlenecek yetki belgeleri, Kamu İhale Kurumunun (KİK) ilgili mevzuatında yapacağı düzenleme sonrasında kamu ihalelerinde de aranmaya başlanacak. KİK'in Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenecek yetki belgelerini kamu ihalelerinde zorunlu hale getirecek düzenlemeyi yakın dönemde yayımlaması planlanıyor.

KOSGEB destek sağlayacak

Yönetmelikte belirlenen kalite belgeleriyle yerli bilişim firmalarının da kurumsal gelişimi tetiklenmiş olacak. Bakanlık, bilişim firmalarının gerekli kalite belgelerini temin etmek için yapacakları masrafları KOSGEB vasıtasıyla destekleyecek.

Bakanlık tarafından verilecek yetki belgeleri KİK tarafından yapılacak düzenleme sonrasında, yaklaşık bir yıllık sürede kamu ihalelerinde zorunlu hale getirilecek. Bu sayede bilişim firmalarının gerekli hazırlıkları yapmaları için yeterli süre tanınmış olacak.

AA / Enes Duran - Ekonomi

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